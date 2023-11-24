مواعيد متحف كفر الشيخ وأسعار التذاكر.. يضم قطعا أثرية من العصر الإسلامي

يستقبل متحف كفر الشيخ، العديد من الوفود السياحية يوميًا، للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة به من خلال سيناريو العرض المتحفي، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

ونستعرض في التقرير التالي، مواعيد الدخول لمتحف كفر الشيخ وأسعار التذاكر، للمواطنين والطلاب، كما يلي:

مواعيد متحف كفر الشيخ

يفتح متحف كفر الشيخ أبوابه للزيارة، طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 4:00 مساءً، ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 3:30 مساءً.

أسعار تذاكر متحف كفر الشيخ

المواطن: 20 جنيهًا.

الطالب: 10 جنيهات.

الأجانب 120 جنيهًا

الطالب الأجنبي: 60 جنيهًا.

التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا «يُسمح فقط بدون فلاش»: 50 جنيهًا.

الدخول مجانًا لكبار السن من هم فوق 60 عاماً فأكثر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الأيتام، ورحلات المدارس الحكومية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

ويضم المتحف 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية، التي عثر عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي تحتوي على قطع أثرية مهمة تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.