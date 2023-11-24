«القاهرة الإخبارية» تنشر قائمة أسماء 39 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم ضمن صفقة التبادل

وردت لقناة القاهرة الإخبارية قائمة بأسماء الأطفال والنساء المحررين الذين تم الإفراج عنهم، اليوم خلال الساعات القليلة الماضية، ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم 39 أسير.

ووفقا لما قالته مراسلة قناة «القاهرة الإخيارية»، «نفرد بالإعلان عن أسماء الأسرى والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم خلال الساعات القليلة الماضية».

هيئة شؤون الأسرى والمحررين منهم 10 من القدس، وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي أحمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان إياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام - الخليل

إياد عبدالقادر محمد خطيب - القدس - حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبدالرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد أبو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهايه خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر / القدس

روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم

سارة أيمن عبد العزيز عبدالله السويسة/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبدالرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبدالرحمن صوف / قلقيلية

فاطمة بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبدالله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين

زينة رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس