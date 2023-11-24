الدقهلية تتصدر المحافظات في المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بالقرى والمراكز المختلفة من أجل اكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.

تصدر الدقهلية بالمسح الميداني لاكتشاف الإصابة بالبلهاريسيا

وأشار «مكين» في بيان له إلى أن الفعاليات جاءت في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات محافظة الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة قدمت الشرك للإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالإدارات الصحية، إذ أشادت الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة، والدكتور عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الإشراف بالإدارات.

وأوضح «مكين» أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبة 101 % من المستهدف، في الفترة من 20 أغسطس حتى 20 نوفمبر، إذ تم المسح تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية وفريق من المراجعين المتميزين بإدارة البلهارسيا وفرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.