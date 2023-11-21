رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كل ما تريد معرفته عن نيايات وزارة الصحة 2023.. اعرف رابط النتيجة

كتب:

مريم الخطري
01:01 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
وزارة الصحة

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقع إدارة التكليف، نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023، موضحة أنّه يمكن للأطباء معرفة نتيجة حركة نيابات مايو 2023 التي تنقسم إلى نتيجة الحركة الأساسية والحد الأدني للحركة الأساسية، ونتيجة تكليف النائب والحد الأدنى لتكليف النائب.

نيابات وزارة الصحة 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023 تنقسم إلى نتيجة التعليمي، والحد الأدنى للتعليمي والامتياز، ويمكن معرفة نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023 من خلال الرابط.

ما المقصود بالتكليف؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ التكليف يخص بخريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين، وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية.

وتابعت الوزارة أنّ التكليف يحدث للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل حركة نيابات وزارة الصحة 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة

«صحة النواب»: تكليف الأطباء والصيادلة سيكون وفق الاحتياجات الفعلية بداية من 2025

خريطة توزيع تكليف الأطباء البشريين 2023 بسوهاج.. اعرف الشروط

«الصحة» تعلن نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023.. اعرف التفاصيل

الصحة: تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض سيراعي الاحتياجات والتوزيع الجغرافي
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.