كل ما تريد معرفته عن نيايات وزارة الصحة 2023.. اعرف رابط النتيجة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقع إدارة التكليف، نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023، موضحة أنّه يمكن للأطباء معرفة نتيجة حركة نيابات مايو 2023 التي تنقسم إلى نتيجة الحركة الأساسية والحد الأدني للحركة الأساسية، ونتيجة تكليف النائب والحد الأدنى لتكليف النائب.

نيابات وزارة الصحة 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023 تنقسم إلى نتيجة التعليمي، والحد الأدنى للتعليمي والامتياز، ويمكن معرفة نتيجة نيابات وزارة الصحة 2023 من خلال الرابط.

ما المقصود بالتكليف؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ التكليف يخص بخريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين، وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية.

وتابعت الوزارة أنّ التكليف يحدث للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.