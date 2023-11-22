وزارة الصحة تدرس إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض «التراكوما»

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة وجه بدراسة إطلاق مبادرة لاكتشاف وعلاج مرض الرمد الحبيبي «التراكوما»، عقب عرض مناقشة الدراسة الميدانية عن معدلات انتشار المرض واستعراض الوضع الوبائي العالمي والمحلي للمرض، واستراتيجية مستقبلية متكاملة للقضاء على المرض بحلول عام 2027، وذلك بما يضمن الحد من انتشار المرض وعلاج الحالات المكتشفة مبكراً.

كما وجه أيضا بإعداد تقارير متابعة لكل قطاعات وهيئات الوزارة تختص بنسب التنفيذ الخاصة بخطط العمل، لتقييم ما جرى تنفيذه من خلال مؤشرات الأداء، للوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها لتطوير آليات المنظومة الصحية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه أيضًا خلال الاجتماع مع مديري الشؤون الصحية بدراسة إنشاء مستشفى متكامل بجانب مستشفى العلمين النموذجي، ليصبح صرحاً لتقديم الخدمات العلاجية ومركزا لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يضمن تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، مشيرًا الى الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بجانب المستشفى لصالح وزارة الصحة والسكان.

الاستراتيجية الوطنية للسكان

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل بالخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة تكويد وتراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وتابع بأن الاجتماع تناول عرضا متكاملا حول النشاط الخاص بمركز تدريب المنيرة وسبل تنمية الأنشطة المختلفة الخاصة به، وهو المركز الحكومي المؤهل في مجال المعلوماتية الصحية للأطباء والصيادلة وفرق التمريض، موضحاً أن المركز لديه 16 فرعا على مستوى المحافظات.

وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة محاور التطوير والإنجازات الخاصة بقطاع التدريب والبحوث، بما يستهدف توفير سبل التعليم المهني والتدريب والبحوث على مستوى متميز لكل العاملين بالقطاع الطبي من خلال عدد من المحاور تتضمن (تطوير مناهج التعليم الفنى والتمريض ورفع مستوى الجودة للمناهج ورفع مستوى الخريجين، تأهيل الكوادر الإدارية ورفع كفاءة القائمين بالتدريس والتعاقد مع كوادر مؤهلة، رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية من الناحية الإنشائية والتجهيزات)، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في خلق كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على تقديم خدمات طبية ذات جودة وفقاً لأحدث الأدلة والمعايير العلمية.

تطوير مناهج شعبة المختبرات

وأوضح «عبد الغفار» أنه جرى الانتهاء من تطوير مناهج شعبة المختبرات من قبل الادارة المركزية للمعامل، وتدريب القائمين بالتدريس على التعديلات التي جرى إدخالها على المناهج، فضلاً عن التنسيق مع معامل مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الامتياز على المهارات المطلوبة لشعبة المختبرات بما يتماشى مع خطة التطوير.