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إسماعيل هنية: مصر بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة

كتب:

شريف سليمان
02:53 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن الحركة خاضت برعاية الأشقاء في مصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية.

وأضاف في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نسعى إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ومصر بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق الهدنة».

وتابع: «لن نسمح للاحتلال بفرض أجندته أو الهروب من استحقاقات الهدنة».

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.

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