استشهاد حفيد إسماعيل هنية إثر قصف إسرائيلي

استشهد جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية، إسماعيل هنية، نتيجة قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، وقد أسفر هذا القصف عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وقبل حوالي أسبوعين، استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية، الطالبة رؤى همام، في قصف مشابه وحوالي ثلاثين من أبناء إخوته وأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.

العشرات استشهدوا وأصيبوا في قصف إسرائيلي

وأشارت الصحيفة إلى أن الآلاف من قوات المشاة والدبابات وقوات أخرى تعمل في أحياء مكتظة بالسكان في قطاع غزة، حيث تسعى للتقدم جنوبًا.

وأفادت مصادر طبية بأن العشرات استشهدوا أو أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مشفى العودة الواقع شمال قطاع غزة، وذلك نتيجة غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة تستخدم كمأوى للنازحين في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.