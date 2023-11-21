إسماعيل هنية: سلمنا ردنا بشأن اتفاق الهدنة للمصريين والقطريين

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إننا سلمنا للمصريين والقطريين ردنا ونقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقًا لما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وأفاد «تلفزيون فلسطين» في نبأ عاجل، بأن مستشفيات شمال قطاع غزة بأكملها خرجت عن الخدمة صباح اليوم، نتيجة نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.