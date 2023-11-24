«القاهرة الإخبارية»: مصر استقبلت 319 مصابا فلسطينيا وسلمت 1574 طن مواد إغاثة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ مصر استقبلت حتى أمس نحو 319 مصابًا و258 مرافقًا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريًا.

مصر تسلم الجانب الفلسطيني 4887 طن مياه

وتابعت القناة بأنَّ مصر سلمت الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس، نحو 4887 طنا من المياه، و1574 طن مواد إغاثة، و82 قطعة من الخيام والمشمعات، و16 سيارة إسعاف و1616 شاحنة.

2357 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشارت إلى أنَّ مصر سلمت الجانب الفلسطيني حتى أمس الخميس 2357 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب 7328 طنا من المواد الغذائية و 528 طنا من الوقود.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».