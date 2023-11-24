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«أبومازن» يجدد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله

كتب:

منى صلاح
04:07 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أكد الرئيس الفلسطيني محمود أبومازن، تجديده الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفقاً لنبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله

وتابع الرئيس الفلسطيني، في تصريحات: «لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله».

وقال «أبو مازن»: «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة».

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.

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