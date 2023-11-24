«أبومازن» يجدد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أكد الرئيس الفلسطيني محمود أبومازن، تجديده الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفقاً لنبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله

وتابع الرئيس الفلسطيني، في تصريحات: «لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله».

وقال «أبو مازن»: «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة».

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.