«أبومازن» يجدد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله
كتب:
منى صلاح
04:07 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أكد الرئيس الفلسطيني محمود أبومازن، تجديده الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفقاً لنبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».
الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله
وتابع الرئيس الفلسطيني، في تصريحات: «لن نقبل بفصل القطاع عن الضفة أو إعادة احتلاله».
وقال «أبو مازن»: «لا حل أمنياً أو عسكرياً لقطاع غزة».
الهدنة الإنسانية في قطاع غزة
وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.