11 خدمة يقدمها مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة في الشرقية

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية تضم مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة، مشيرا إلى أنها الجهة الوحيدة المنوط بها منح رخص اقتناء الحيوانات الأليفة بعد إعطاء تطعيم السعار.

أضاف الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح مركز رعاية الحيوانات الأليفة خلال الشهور القليلة الماضية، تحديدا خلال شهر مايو الماضي، لافتا إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية البيطرية للحيوانات والحفاظ عليها.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أهمية دور مركز رعاية الحيوانات الأليفة إذ يعتني بصحة الحيوان بتقديم الخدمات التي تعزز الثروة الحيوانية مشيرًا إلى عدة أدوار يقدمها المركز كالتالي:

- منح رخصة اقتناء حيوانات أليفة مثل «الكلاب»، بعد إعطائها تطعيم السعار، وهو الجهة الوحيدة المنوطة بهذا الاختصاص.

- تشخيص وفحص الحيوانات الأليفة «قطط أو كلاب».

- تقديم خدمات الرعاية والتي تشمل فحص الأذن من الجرب والطفيليات والالتهابات باستخدام الإيروسكوب.

- فحص الجلد للكشف على الفطريات وذلك باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية.

- إزالة الحشرات باستخدام الجهاز الكهربائى وإمشاط وإزالة الحشرات.

- قص الأظافر.

- قص الشعر باستخدام ماكينة قص الشعر الكهربائية.

- إزالة الشعر الزائد فى القطط باستخدام قفازات التمشيط.

- تحديد الأمراض الباطنية ومتابعة الحمل بالكشف بالسونار.

- إجراءات السفر للخارج مع استخراج شهادة السفر.

- توفير الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للعلاج والرعاية.

- إعطاء الجرعات الوقائية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.

تسجيل أسماء وأرقام تليفونات مربي الحيوانات الأليفة

أكد الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري، على أنه يتم تسجيل أسماء وأرقام تليفونات مربي الحيوانات الأليفة والتواصل معهم باستمرار، فضلا عن عمل التوعية المناسبة وتقديم نشرات إرشادية بأساليب الرعاية الصحية ومواعيد التطعيمات، من خلال مجموعة من الأطباء على كفاءة عالية بالحيوانات الأليفة.