«بيطري الشرقية» تنظم ندوة عن أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب

أكد اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الزراعة، بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان «أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطري ودوره في توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات في مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري»، بقصر الثقافة بالزقازيق.

البرنامج يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة

وقال مدير مديرية الطب البيطري، إن البرنامج يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة 6.5%، وعلى 3 سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة ومتناقصة 7.5% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل مدته 5 سنوات، ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط وليست الفوائد، والفائدة 8.5% وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، وفي ظل رؤية الدولة لتمكين المرأة، يتم تقديم القروض للطبيبات بفائدة 3%.

كما أكد مسؤولو البرنامج أن هناك مستفيدين كثيرين من الأطباء من هذه القروض، موضحا أن البنك وكيلا في هذا البرنامج بمبلغ محدد، ويقدم للأطباء البيطريين فقط سواء حكوميين أو في العمل الحر، ما دام مقيدا بالنقابة ولأي سن، والبنك يساعد في عملية التسويق، والترويج للبرنامج، وبمعدلات فائدة ميسرة.

دعم الطب البيطري

وفي نهاية الندوة أكد مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت للتعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطري وأهميته لإتاحة فرص عمل للأطباء وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة للمساعدة في عمل المشروعات التي تساعد على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتوفير غذاء من أصل حيواني أمن وصحي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.