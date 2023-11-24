مستشار رئيس الجمهورية يتابع حصاد إنتاج 22 صوبة زراعية في الوادي الجديد

استكمالًا لتفقد المشروعات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مشروع الصوب الزراعية التابع لجمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

أصناف جديدة من الخضروات بالداخلة

وتفقّدوا صوب الخضروات المُقامة على مساحة فدانين بإجمالي 22 صوبة، تشمل زراعات «خيار - طمطاطم - فلفل - كوسة - بصل»، وأكّد «الزملوط» أنّ إنتاج الصوب يتم طرحه وتسويقه من خلال منافذ الوحدة المحلية والجمعية بأسعار مخفضة للمواطنين، وينتفع من عوائدها الشباب.

توفير فرص عمل للشباب في الوادي الجديد

ووجّه مستشار رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في المشروع لتوفير فرص عمل جديدة، من خلال التعاون مع مبادرات تمويل مشروعات الشباب كمبادرة «مشروعك».