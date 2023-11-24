وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات في الزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية لمستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتابع مؤشرات أداء العمل بقسم الاستقبال والعيادة الخارجية، إذ بلغ عدد المترددين عليها اليوم، 61 حالة حتى وقت الزيارة، كما اطمأن على سير العمل بعيادة عقر الحيوان، وبلغ المترددين عليها 20 حالة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وزار قسم الأشعة، ووجه بنقل مكتب خاص بالعاملين لمكان آخر بعيدًا عن وحدة الأشعة العادية.

التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى

كما تفقد وحدة المطبخ، مشددًا على أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة في أثناء تسليم وتسلم المفروشات، كما تفقد مطبخ المستشفى، والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات

وفي نهاية الزيارة، تفقد الدكتور هشام مسعود، مخزن للرواكد، وموجهًا بتكليف لجنة لفرز جميع محتويات المخزن، وتوزيعها وفقًا للاحتياج، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والوقوف على نسب الإنجاز بها، التي منها أعمال رفع كفاءة الكهرباء، موجهًا بسرعة الانتهاء من تركيب الوصلات الخاصة بلوحة الكهرباء الرئيسية الجديدة، التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، وتتضمن قسمًا للكلى الصناعي، وقسمًا للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسمًا للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.