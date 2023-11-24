«الصحة الفلسطينية»: مستشفيات قطاع غزة منهارة ولا يوجد إمكانيات طبية

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما يحدث في غزة تطهير عرقي ومستشفيات قطاع غزة باتت منهارة تماما، وليس لديها أي امكانيات طبية ولا يوجد وقود.

المستشفيات محاصرة وتحت التهديد

وأضاف «القدرة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن المستشفيات محاصرة وتحت التهديد المستمر للمدفعية والقناصة وقد تم استهداف المستشفى الإندونيسي، لافتاً إلى أن الاحتلال يريد وضع المستشفيات في دائرة الموت حيث يتواجد من 200 إلى 250 ما بين جريح ومرافق في المستشفى الاندونيسي.

وتابع: أن هناك 180 جريحا من الطواقم في مستشفى الشفاء الطبي بالإضافة المئات في مستشفيات أخرى، والاحتلال يريد أن يرفع فاتورة العدوان بمزيد من الضحايا قبل سريان الهدنة.