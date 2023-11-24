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الرئيس السيسي يتفقد محور عمرو بن العاص ويجري حديثا وديا مع أحد المواطنين (فيديو)

كتب:

محمد سامي الكميلي
04:25 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي وحديث ودي مع أحد المواطنين

الرئيس السيسي وحديث ودي مع أحد المواطنين

عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرصه على لمتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية بالدولة، تفقد الرئيس السيسي محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، الموازي لمحوري المريوطية، وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية، وصولا للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية مرورا بأعلى شارع العروبة وترسة الهرم وفيص بمحافظة الجيزة.

وتوقف الرئيس السيسي أثناء التفقد مع أحد المواطنين، حيث دار بينهما حديث ودي حرص خلال على اطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

واطمأن الرئيس على المواطن وسأله عن عمله ومسكنه وصحته وأحواله الاجتماعية.

 

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