رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تفتتح مقرها في مدينة العريش

كتب:

شريف سليمان
02:47 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

افتتح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ المزيد:

وفد حملة المرشح عبدالفتاح السيسي يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

حملة «السيسي» الانتخابية تبرز إنجازات الرئيس في تنمية سيناء خلال 9 سنوات

وزير الأوقاف: تنفيذ برامج تدريب غير مسبوقة للأئمة في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر قدمت حتى الآن نحو 75% من المساعدات إلى غزة

رئيس وزراء بلجيكا يشكر الرئيسي السيسي على جهوده لإجلاء 100 بلجيكي من غزة

الرئيس السيسي يطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة
بقلم شريف سليمان