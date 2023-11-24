حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تفتتح مقرها في مدينة العريش

افتتح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، المقر الرسمي للحملة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حرصًا من الحملة على التواصل مع أهالي المحافظة، والتنسيق معهم حول أي مطالب لهم، وتشجيعهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأهمية تواصل الحملة مع مختلف طوائف وفئات وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.