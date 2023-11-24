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وفد حملة المرشح عبدالفتاح السيسي يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

كتب:

شروق مراد
02:40 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الحملة الرسمية للرئيس يزور مدينة العريش مرافقا المساعدات الإنسانية

الحملة الرسمية للرئيس يزور مدينة العريش مرافقا المساعدات الإنسانية

زار وفد من الحملة الرسمية للسيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، اليوم، مرافقين أكبر قافلة مساعدات مصرية متجهة إلى قطاع غزة.

وتفقد وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مصابي غزة الموجودين في مستشفى العريش، للاطمئنان على صحتهم، وقدّم لهم الهدايا.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأهمية دعم الأشقاء في فلسطين، وتوجيهه للحملة بتوجيه كل التبرعات الواردة لها لدعم الأشقاء في قطاع.

 

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بقلم شروق مراد