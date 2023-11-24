إطلاق 10 قوافل دعوية في المحافظات لنشر الفكر الوسطي المستنير

أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية في مختلف المحافظات، في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للأوقاف، ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ودارت القوافل الدعوية في المحافظات العشر حول المؤمن الحقيقي وما يواجه من التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن.

الأوقاف توجه قوافل دعوية بالمحافظات

ودار حديث علماء الأوقاف خلال القوافل الدعوية حول عدة نقاط وفقا لبيان مديريات الأوقاف، حول محتوى القوافل الدعوية لهذا الأسبوع.

وأكد العلماء أن المؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تٌزعزعه المحن، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ عز وجل مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ»، وأن المؤمن الحقيقي ثقته في الله عز وجل ثم في نفسه كبيرة؛ لأن له إحدى الحسنيين أو كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه في الدنيا، وإما تحقيق ما يريده مدخرًا عند الله عز وجل يوم القيامة، أو الأمرين كليهما، حيث يقول سبحانه: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ».

وأوضح العلماء أنه يدرك أن الحياة قائمة على الامتحان والابتلاء، حيث يقول الحق سبحانه «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» «وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ»، ويقول سبحانه: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ»، ويقول تعالى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ»، ويقول تعالى: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * ‌فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ».

خريطة القوافل الدعوية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة القوافل الدعوية بالمحافظات، وفقا لمديريات الأوقاف بها كالتالي:.

- مديرية أوقاف الجيزة بإدارة أوقاف كرداسة.

- مديرية أوقاف المنيا بإدارة أوقاف الحوصلية

- مديرية أوقاف البحر الأحمر بإدارة أوقاف سفاجا

- مديرية أوقاف سوهاج بإدارة أوقاف أخميم

- مديرية أوقاف قنا بإدارة أوقاف بهجورة.

_مديرية أوقاف جنوب سيناء بإدارة أوقاف شرم الشيخ.

_مديرية أوقاف أسوان بإدارة أوقاف سلوا.

- مديرية أوقاف الدقهلية بإدارة أوقاف تمي المديد.

_مديرية أوقاف الإسكندرية بإدارة المنتزه.

- مديرية أوقاف البحيرة بإدارة أوقاف رشيد.