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«الأوقاف» و«التضامن» توزعان 1600 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:56 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلنت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي توزيع 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية، تتحمل وزارة الأوقاف 50%؜ من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة 20 مليون جنيه، وتتحمل وزارة التضامن 50%؜ بقيمة 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك في ضوء ما تقدّمانه معًا في خدمة المجتمع، في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية.

توزيع 2300 طن سلع غذائية

يذكر أنّ الوزارتين قدّمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من 2300 طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من 3 آلاف و900 طن من السلع الغذائية.

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