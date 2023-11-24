وزير الأوقاف يعلن نتيجة الإيفاد إلى كازاخستان وسلوفينيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، إيفاد كل من الدكتور عوض محمد عوض طايل، بمديرية أوقاف البحيرة، تخصص البلاغة والنقد، والدكتور محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم، بمديرية أوقاف سوهاج تخصص اللغويات والدكتور سعد قرني جابر أبو حامد، بمديرية أوقاف القاهرة، تخصص العقيدة والفلسفة إلى دولة كازاخستان .

وأكد وزير الأوقاف أن المفادين سيعملون بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بدولة كازاخستان للعام الدراسي 2024/ 2025م.

نتيجة الإيفاد إلى جمهورية سلوفينيا

كما اعتمد وزير الأوقاف إيفاد كل من الشيخ إيهاب محمود يوسف الجعيدي بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمركز الجزيرة الإسلامي – مونتريال – كندا، والشيخ محمود رجب عبد العزيز عبد النبي السقا بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بالمشيخة الإسلامية بجمهورية سلوفينيا، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م، موضحا أن ذلك سيكون على نفقة الجهات الطالبة.

وأكد الوزير أن إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ /2023م حتى الآن وصل إلى 11 إمامًا وقارئًا.