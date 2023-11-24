توعية 13 ألف سيدة ورجل بخطورة الختان في كفر الشيخ

واصل المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، فعاليات حملة «احميها من الختان»، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الحملة تستهدف 13 ألف و45 سيدة ورجل وطفل

وزارت الحملة قرى «إبيانة، ومنية المرشد، وعزبة عمرو، والقني، وخليج بحري، وعزب الغرب، وبرمبال»، بمركز مطوبس، و«الحصفة، وأبو مصطفى، وأم سن، والعباسية»، بمركز الرياض، و«البكاتوش، وقونة، وطويلة، نشرت، والمنشية الكبيرة»، بمركز قلين، بإجمالي 3000 زيارة، حيث استهدفت عدد 13 ألف و45 سيدة ورجل وطفل.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وشارك في التوعية الميدانية فريدة المزين، المقرر المناوب، وعفاف الجمل، وإيمان بشت، وهالة نصر ومني فضل، عضوات فرع المجلس بالمحافظة، وميسرات المجلس، والشابات المتطوعات.

حملة «احميها من الختان»

وتركز الحملة على قضية مناهضة «تطبيب الختان»، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأنّ إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كـ«الطبيب، وأطقم التمريض» وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.