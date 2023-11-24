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تامر حسني يعود للغناء بعد فترة انقطاع بسبب أحداث غزة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:39 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
تامر حسني

تامر حسني

حرص منعم المصور الشخصي للفنان تامر حسني، على وصف الحالة النفسية التي يمر بها نجم الجيل، بسبب ما يحدث للشعب الفلسطيني، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي، والذي سقط نتيجته عدد كبير من الشهداء.

وكان الفنان تامر حسني، أحيا حفل زفاف بالأمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة، بعد غياب طويل عن الجمهور، بسبب حداده على شهداء فلسطين.

حالة تامر حسني النفسية

ونشر منعم مجموعة صور، من إحياء تامر حسني الفرح، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أول فرح لتيمو بعد فترة اكتئاب طويله بس للأسف هو لسه تعبان أوي نفسياً وعضوياً حتى لو في الصور بيضحك.. الناس ملهاش ذنب».

وأضاف: «بس مجرد ما ركب العربية زعلت أوي عليه بس كنت واحشنا يا تيمووووو، شدة و تزول يا حبيبي ياما عديت بأصعب ربنا معاك يا حبيبي».

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بقلم أحمد عبد الرحمن