نائب رئيس حزب حماة الوطن: الانتخاب بالقائمة المطلقة يمثل جميع الأطياف

قال اللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤيد الانتخاب بنظام القائمة المغلقة كونها الأنسب والأصلح لنظام الانتخابات في مصر والإطار الذي يمنح الأحزاب والقوى والوطنية فرصة ترشيح الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات دون أي إقصاء أو نقص.

القائمة المغلقة تجمع كل الأحزاب

وأضاف اللواء أحمد العوضي في تصريحاته لـ«الوطن» قائلا: «كما أن سواء معارضة أو أحزاب مؤيدة في إطار واحد على أن يحتفظ كل حزب بأجندته ومواقفه الخاصة دون أن يطغى طرف على آخر».

القائمة المطلقة تحقق الكوتة المنصوص عليها في الدستور

وتابع نائب رئيس حزب حماة الوطن: «كما أن القائمة المطلقة تحقق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والتي تتمثل في امرأة وشباب وأقباط ومتحدي الإعاقة ما يؤكد تمثيلها لكافة فئات الشعب دون استثناء».

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن في حديثه إلى أن الحزب ليس لديه أي مانع في دراسة أي مقترح بتطبيق نظام انتخابي بديل عن القائمة المغلقة ولكن بشرط أن تحقق الكوتة الدستورية فور طرحه.