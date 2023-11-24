موعد سداد رسوم حج القرعة 2024 في المحافظات.. يستمر حتى 11 ديسمبر

موعد سداد رسوم حج القرعة 2024 في المحافظات، يشغل الآلاف من المواطنين، بعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024 في جميع المديريات، إذ يستعد الراغبون في إتمام التقديم، لتجهيز جميع المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات الخاصة بطلب الحج.

وتنشر «الوطن» موعد سداد رسوم حج القرعة 2024 في المحافظات، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات متتالية لقرائها على مدار الساعة، وبشكل دائم ومتواصل.

موعد سداد رسوم حج القرعة 2024 في المحافظات

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، موعد سداد رسوم حج القرعة 2024 في المحافظات، إذ بدأ السداد بكل فروع البنوك الوطنية «الأهلي – مصر - القاهرة»، ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى محافظات الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، الموافق 21 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر من الشهر المقبل، بمبلغ قدره 149 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة.

وسيتم الإعلان عن قيمة تذكرة السفر فور تحديدها من الناقل الوطني لكل فائز على حدة، باستثناء حالات «ذوي الهمم- كبار السن» ومُرافقيهم الوجوبين، حيث يتم السداد لهم معًا.

ويتم السداد باستخدام بطاقات الرقم القومي سارية الصلاحية، ويُعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها، تنازلًا من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج

وفيما يلي المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج لعام 2024:

جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافقين إنّ وجدوا، على أنّ تكون صلاحية الجواز لا تقل عن عام، اعتبارًا من 1 مارس 2024.

- يتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: «وجود ثقوب في الصفحة الأولى الخاصة بالبيانات، اختلاف الرقم القومي أو الأسماء عن ما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي، عدم وجود صفحات فارغة في جواز السفر».

- صورة من إيصال السداد لتكاليف الحج لكل فائز.

- صورة وأصل (للاطلاع) من شهادة التحصين (QR code) بالجرعات الأساسية المقررة للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية.

- يجب أن تكون آخر جرعة تم تلقيها خلال الستة أشهر السابقة للسفر.

- صلاحية البطاقة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، التي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW) سارية قبل السفر، بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- قد تطلب وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي تطعيمات أخرى.

- تقرير طبي مميكن ومُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، يوضح حالة الصحة للفائز بالتفصيل ويثبت أنه لا يعاني من الأمراض المعدية أو الأمراض التي تمنعه من أداء فريضة الحج، مثل الأمراض القلبية الحادة، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، والأمراض المعدية المعروفة.

- صورة وأصل (للاطلاع) من شهادة الزواج للفائزين المتزوجين، وصورة وأصل (للاطلاع) من شهادة الميلاد للفائزين الذين يصطحبون أطفالًا.

- استمارة تعهد موقعة ومعتمدة من الفائز يؤكد فيها قبوله لشروط وزارة الداخلية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالرحلة والإقامة في الأراضي السعودية.

- يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه 15 يناير 2024، وفي حال عدم تقديم أي من المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، يتم استبعاد الفائز من قرعة الحج، واستبداله بفائز آخر من الاحتياط.