5 شروط للحصول على تأشيرة السفر إلى حج القرعة.. اعرف التفاصيل

أوضحت وزارة الداخلية، التطعيمات والشروط الصحية الواجب توافرها في الفائزين بقرعة الحج للحصول على تأشيرة السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وترصد السطور التالية التطعيمات والشروط الصحية الواجب على الحجاج الالتزام بها للحصول على تأشيرة الحج، كما يلي.

شروط صحية وتطعيمات واجبة على الحجاج

- جرعة تنشيطية للقاحات كورونا معتمدة دوليا في وزارة الصحة، على أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- بطاقة صحية صادرة عن وزارة الصحة سارية المفعول.

- تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة، يوضح الحالة الصحية للفائز بقرعة الحج، ويثبت عدم إصابته بأمراض تعيقه عن السفر لأداء مناسك الحج.

- أي تطعيمات أخرى تقرها وزارة الصحة المصرية أو الصحة السعودية.

رسوم الحج

يذكر أنّ وزارة الداخلية أكدت أنّ رسوم الحج تبلغ تكلفتها 149 ألف جنيه، والسداد متاح حاليا وحتى يوم 11 ديسمبر المقبل.