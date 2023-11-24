«السياحة» توضح أسباب الفوارق السعرية بين برنامجي حج القرعة والسياحي

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ الفوارق التي ظهرت بين أسعار برامج حج القرعة، وبرامج الحج السياحي والتي جاءت بأقل 70 ألف جنيه لصالح حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية، تعود في الأساس إلى قيام البنوك بتوفير قيمة تعاقدات حج القرعة بالمملكة العربية السعودية من الريال السعودي وفقا للسعر الرسمي، في الوقت الذي رفضت فيه توفير قيمة تعاقدات الحج السياحي بالسعر الرسمي.

سعر تكلفة برنامج الحج السياحي

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة أعلنت استعداها لتنظيم برامج الحج السياحي بأسعار أقل من حج القرعة شريطة توفير مبالغ التعاقدات، وفقًا لسعر الصرف الرسمى للريال، مركدة أنّ اللجنة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عملت عند تسعير برامج الحج السياحي على احتساب التكلفة الفعلية مضافًا إليها فقط هامش ربح للشركات السياحية يتراوح ما بين 5 إلى 10%.

مميزات الحج السياحي

وأشار إلى أنّ الحج السياحي يتميز بالعديد من المميزات لعل أهمها أن حجاج المستوى الإقتصادي يسكنوا بضعة أيام من إقامتهم بمكة بفنادق على بلاط الحرم،فضلا عن أنه يتم تقديم وجبتين يوميا(فطار وعشاء) للحجاج بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أنّ الحج السياحي يتفرد بأنّه الوحيد الذي يوجد به مستوى الحج البري.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن سعر حج القرعة بـ149 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة السياحة أنّ السعر المقابل لهذا البرنامج هو 225 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.