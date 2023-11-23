تكاليف حج القرعة 2024.. اعرف المستندات المطلوبة من الفائزين

بعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024، أعلنت وزارة الداخلية التكاليف الخاصة بها والمستندات المطلوب تقديمها من الفائزين لإتمام عملية التقديم للحج، حتى يستعد الراغبين في إتمام التقديم إلى تجهيز جميع المستندات المطلوبة؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بطلب الحج.

تكاليف حج القرعة 2024 وموعد السداد

وحددت وزارة الداخلية الموعد الخاص بسداد تكاليف حج القرعة 2024، على أن يبدأ السداد بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل.

ويسدد مبلغ وقدره 149 ألف جنيه فقط، فضلا عن قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدا، فيما عدا حــالات «كبار السن - ذوي الهمم» ومُرافـقيهم الوجوبين، يكون السداد لهم معاً، حيث يتم السداد بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024

يتوجه الفائز بـ حج القرعة 2024 لقسم أو مركز الشرطة التابع له، ليقوم بتقديم المستندات التالية:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد)، على ألا تقل مدة صلاحيته عن عام بدءً من تاريخ 1 مارس 2024، الموافق (20) شعبان 1445هـ، ويتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية «جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات، إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى، عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر».

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة، على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه مُعافـى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج، على أن توضع التقارير داخل مظروف.

- يتم تقديم ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودي وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممن هـم فى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.