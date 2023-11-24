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إسماعيل هنية: الإفراج عن الأسرى والوصول لهدنة انتصار للمقاومة الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
11:32 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قوات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية بحق أهل غزة، إذ راح ضحيتها أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني، على أمل أن تنكسر المقاومة الفلسطينية وتنكسر عزيمة أهل غزة.

صمود الشعب الفلسطيني

وأضاف إسماعيل هنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: إن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة وعدم السقوط أمام عنفوان الاحتلال، سيكون له تأثير داخلي على قوات الاحتلال، موضحًا أن عملية الإفراج عن الأسرى بداية الغيث، وتعد من انتصارات المقاومة الفلسطينية.

وتابع: الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ركيزة مهمة، حيث ترتيب البيت الفلسطيني داخليا أمر مهم، سيساعد على تحقيق القدرة على المقاومة وإفشال مخططات العدو.

تهجير أهل الضفة للأردن

وأكمل هنية: نجاح عملية طوفان الأقصى كان له صدى كبير داخل جيش الاحتلال، موضحًا أن جيش الاحتلال يريد تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن ولكنه لم ينجح.

وأشار هنية إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا في عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن بقاء الفلسطينيين في شمال غزة ساعد على فشل مخطط الكيان الإسرائيلي.

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