مستقبل وطن عن هدنة غزة: تؤكد أن مصر كسبت ثقة العالم

ثمن عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بدء الهدنة الإنسانية في غزة بشكل رسمي، والتي جاءت من خلال الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، تزامنا مع انطلاق قوافل المساعدات التي تشمل 130 ألف لتر وقود و4 شاحنات غاز إضافة إلى 200 شاحنة للغذاء، والدواء، والماء، والإغاثة بمجهودات مصرية خالصة.

حزب مستقبل وطن

وقال عصام هلال عفيفي خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر لم تتوانى لحظة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين، بتأكيده على فتح معبر رفح طوال الوقت من قبل الجانب المصري، وعدم إغلاقه مطلقا، الأمرالذي يؤكد أن مصر لم تتوانى لحظة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين.

القضية الفلسطينية

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: نجاح مصر في التوصل لهدنة بين كلا الجانبين، رسالة تؤكد على عودتها لمكنتها العالمية المستحقة، وأنها كسبت ثقة العالم.

واختتم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن حديثه، مؤكدا على دعم الدولة المصرية في اتخاذ ما تراه من قرار لدعم الأشقاء الفلسطينيين.