‎سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، خلال بداية التعاملات، نحو 2765 جنيها للشراء، و2745 جنيها للبيع، في محال الصاغة، تضاف إليها قيمة المصنعية والضريبة، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر الذهب عيار 24، إذ بلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم السبت، نحو 3160 جنيها للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3137 جنيها.

وتسجل أسعار الذهب عيار 18، الآن 2370 جنيها للشراء، و2353 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت، داخل محلات الصاغة 1843 جنيهًا للشراء، و1829 جنيهًا للبيع، دون ضريبة ومصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، 1580 جنيها للشراء، والبيع 1569 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب بلغ 22 ألفا و120 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 2000 دولار.