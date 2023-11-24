هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023، في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، تراجعًا يقدر بنحو 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21، كما تراجع بنحو 12 جنيها بالنسبة لعيار 24، وانخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2740 جنيها دون مصنعية، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3131 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر وسجل استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2870 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2740 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2349 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1827 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023 تراجعاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 21920 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1992 دولارا.