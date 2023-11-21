استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات الاثنين.. جرام عيار 21 بكام؟

حافظت أسعار الذهب في مصر أمس الاثنين، على استقرارها المستمر منذ ختام تعاملات أمس الأحد، داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير لمدة يومين، وفقاً لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب الاثنين 20-11-2023 في مصر، مع نهاية التعاملات التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذھب عیار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3160 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين إلى 2370 جنيهًا.

سعر الذھب في مصر

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1843 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 وصل الآن إلى 1580 جنيها.

- أما سعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 22120 جنيها.

- ويبلغ سعر الأونصة الاثنين 1971 دولار.