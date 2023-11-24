أسعار الذهب الآن في منتصف التعاملات بالأسواق.. «اعرف 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات، نحو 2740 جنيها للشراء و2720 جنيهات للبيع، في محلات الصاغة، يضاف إليها قيمة المصنعية والضريبة، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الصاغة منذ قليل.

تنشر «الوطن» تفاصيل سعر الذهب عيار 21، وكذلك تفاصيل سعر الذهب عيار 24، إذ بلغت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة، نحو 3131 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3108 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2349 جنيه للشراء و2332 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة 1827 جنيهًا للشراء و1813جنيهًا للبيع، دون ضريبة ومصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1566 جنيها للشراء والبيع 1555 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 21 ألفا و920 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة في الأسواق العالمية 1992 دولارا.