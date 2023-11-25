باحثة: الإفراج عن المحتجزين بإشراف مصري كامل يؤكد نجاح الهدنة في غزة

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، نجحت في تنفيذ الهدنة الإنسانية باليوم الأول، وإن الإفراج عن بعض المحتجزين، تحت إشراف مصري كامل، يدل على نجاح الهدنة الإنسانية.

أضافت خلال مداخلتها ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس وزراء بلجيكا، نشر على صفحته الخاصة، شكرا للدور المصري، في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من فلسطين، إضافة إلى توفير مصر المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح على الدوام، والتنسيق مع كل الأطراف والتفاوض معهم، لإجلاء المزيد من الرعايا الأجانب.

«رحمة»: إشادة دولية بالموقف المصري

وتابعت بأن هناك إشادة دولية بالموقف المصري، مع رفض فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد حل سياسي، يقوم على مبدأ حل الدولتين، والحفاظ على حدود 4 يونيو لعام 1967، لذا كان الموقف المصري يعمل على هذه الأمور، التي بدأت تتحقق مع تغيير وجهة النظر الدولية.

رئيس وزراء إسبانيا: ضرورة فتح معبر آخر مساندة لمعبر رفح

وأضافت أن رئيس وزراء إسبانيا تعهد بـ4 أطنان من المساعدات، وضروة وصول المساعدات، وفتح معبر آخر مساندة لمعبر رفح، ما يعد تقدمًا مهمًا في العمل على رفض فكرة التهجير القسري، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.