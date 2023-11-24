سفير فلسطين بالقاهرة: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إغلاق الدولة المصرية لمعبر رفح صحيح مائة بالمائة، فالمعبر لم يُغلق أبدا من قِبل الجانب المصري.

الاحتلال الإسرائيلي مسئول عن غلق معبر رفح

ووجه السفير الفلسطيني بمصر خلال تصريحات لـ«الوطن» الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته وتعاليماته بخصوص فتح معبر رفح على مدار الساعة قائلا: «أنا أؤكد أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها أبدا مثلما أكد الرئيس السيسي في خطابه أمس، بل الاحتلال الإسرائيلي هو من قام بغلق المعبر، وتسبب في منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة في البداية، وقام بقصف المعبر الفلسطيني أكثر من مرة لعدم دخول المساعدات».

وتابع:« المساعدات دخلت قطاع غزة بعد تدخل مصري وإقليمي ودولي، حيث تم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني، ويجب أن نشكر مصر والأشقاء على كل المساعدات التي تصل من مصر إلى قطاع غزة».

الرئيس السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مساء أمس خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي عُقد في استاد القاهرة الدولي، بأن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وهذه نقطة هامة للغاية قائلا: «شوفت كتير من المغالطات على إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر، وده محصلش خالص، لأننا فاتحين المعبر بشكل مستمر، وكنا بندخل قبل موضوع 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون مواطن».