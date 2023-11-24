أطفال بالمنوفية يتبرعون بمصروفهم لصالح فلسطين.. «القضية في قلوب صغارنا»

تبرع العشرات من أطفال قرية جروان بمركز الباجور في المنوفية، بحصيلة مصروفاتهم التي جمعوها على مدار الفترة الماضية، لصالح الأطفال في فلسطين.

تبرع الأطفال بمصروفهم لصالح فلسطين

وقالت آيات حسان مسؤول مركز جروان للثقافة والفنون بالمنوفية، إن الأطفال قرروا المشاركة والمساهمة في تنفيذ مبادرة والتبرع بمصروفهم بطيب خاطر منهم، موضحة أن الأموال التي سيتم جمعها سيتم شراء قصص للأطفال بها، والمساهمة بشراء مواد غذائية لدعم الأشقاء في فلسطين.

التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإيصال مساعدات الأطفال

وأضافت مسؤول مركز جروان للثقافة والفنون بالمنوفية، أنه سيتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني سواء جميعة صناع الحياة أو الإخلال الهلال الأحمر المصري لإيصال هذه المساهمات، من الأطفال في القرية لأهل فلسطين.

وأشارت إلى أن الأطفال في قرية جروان يمركز الباجور، ضربوا أروع الأمثلة في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال مساهمتهم وتبرعهم لهم حتى وإن كانت مبالغ ليست كبيرة، لكنه تضامن وتوعية للأطفال بالقضية الفلسطينية.