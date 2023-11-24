«أبومازن» يطالب وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين

أدلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، بتصريحات مهمة خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، حيث جدد رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أبرز تصريحات الرئيس الفلسطيني

- دعا وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

- ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة

- تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

- وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية

- ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

- رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس

- لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة فهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

- لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

- ضرورة وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.

- الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.