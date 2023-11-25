جامعة المنصورة تنظم ورشة عن مهارات حل المشكلات وتعزيز ثقافة العمل الجماعي

أعلن مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة، عن إقامة ورشة عمل تحت عنوان «مهارات حل المشكلات وتعزيز ثقافة العمل الجماعي»، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

مهارات حل المشكلات بجامعة المنصورة

وبحسب بيان صادر من جامعة المنصورة، فإن وحدة التطوير الإداري بمركز تطوير الأداء الجامعي، بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، تعقد ورشة عمل مجانية بالكامل عن مهارات حل المشكلات وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، لأعضاء الجهاز الإداري بجامعة المنصورة، وذلك يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل.

وأوضحت جامعة المنصورة أن الورشة ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، داخل مركز تطوير الأداء الجامعي بالجامعة، والحضور بأسبقية التسجيل نظرا لمحدودية العدد.

الحصول على شهادة مجانية معتمدة

ويحصل المشاركون على شهادة حضور مجانية معتمدة ومقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وذلك في إطار سعي وحدة التطوير الإداري المستمر لتنمية وتطوير الجهاز الإداري بجامعة المنصورة من خلال التعاون مع الهيئات والجهات الخارجية والداخلية، وللاشتراك في ورشة العمل يتم ملئ الاٍستمارة من خلال هذا الرابط.