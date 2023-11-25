وزيرة إسبانية سابقة: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين منذ عقود

أكدت إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة السابقة في الحكومة الإسبانية، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود، وذلك في ظل صمت الكثيرين، مطالبة حكومة بلادها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، بالإضافة إلى محاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وزير إسبانية سابقة: لنتحرك لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وفي تغريدة على حسابها على منصة «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، كتبت إيرين قائلة: «إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني منذ عقود، وهذا في مواجهة صمت الكثيرين، والآن يرون أنهم يتمتعون بالقدرة على الاستمرار في فرض الصمت».

وأضافت: «لنتحرك الآن.. قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية».

بلدية برشلونة تقطع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق آخر، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أمس، أن بلدية برشلونة الإسبانية قطعت كل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، فيما استدعى الاحتلال الإسرائيلي، سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدور سانشيز، أنه أصبح ضروريًا وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أنه يجب حل الدولتين وأن أوروبا يجب أن تدعم هذا الحل، مؤكدًا أيضًا أنه يجب على إسرائيل اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية.