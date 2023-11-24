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رئيس وزراء إسبانيا: نتمنى وقف إطلاق النار في غزة لمدة أطول

كتب:

شريف سليمان
04:14 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس وزراء إسبانيا

رئيس وزراء إسبانيا

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إنّ العالم يعيش فترة تاريخية، إذ جرى وقف العنف الذي أدى إلى خسائر كثيرة لعقود عديدة في فلسطين.

أضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «تناولنا مع نتنياهو خطة سلام من أجل رفاه وأمن وسلام الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي».

وتابع: «أردنا زيارة الرئيس أبومازن، في رام الله، ونتمنى للفلسطينيين مستقبلا كله سلام وأمل، ولا بد أن تكون هناك منهجية كاملة وشاملة تخص قطاع غزة».

وأكد: «ركزنا على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي برمته، فالمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يؤمنان بالسلام، ولنجاح ذلك لا بد أن يجلس الفلسطينيون والإسرائيليون على طاولة المفاوضات في مؤتمر وسيجدان أن العالم كله سيكون معهم وسيعمل من أجل ذلك، والهدف من المؤتمر تنفيذ حل والاعتراف بالدولتين، من أجل السلام والاستقرار، وإسبانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار لفترة أطول».

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