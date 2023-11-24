رئيس وزراء إسبانيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بفلسطين

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إنّ وقف إطلاق النار في غزة خطوة جيدة لكنها لا تكفي، ولابد أن يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف النار بشكل دائم.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح البري، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «مجلس الأمن يعمل عن كثب لإيجاد ممرات آمنة لنقل المساعدة، ويجب أن يكون وقف إطلاق النار في هذه المرحلة خطوة لوقف دائم».

وتابع: «العنف الذي رأيناه علينا أن نوقفه وهذه فرصة جيدة لنشر الأمن والسلام وأن تصل المساعدات لغزة».

وأكد: «يجب على الاتحاد الأوروبي وكل الدول الاعتراف بفلسطين، وأعتقد أن ذلك سيكون مهما للغاية، ويجب أن نقف عن العنف ودعونا نحرر المحتجزين وهذا هو الأمر الأهم الآن وسيساعد بشكل كبير على رفع معاناة الشعب في غزة، وهذه الأولوية الأولى، ثم بعد ذلك يتم الجلوس على طاولة المفاوضات للتباحث».

وواصل: «منذ بداية هذا الصراع كنا متخوفين بشكل كبير وطلبنا من السلطات الإسرائيلية التوقف عن إطلاق بشكل دائم، وفي هذه اللحظة نطلب الطلب ذاته، ولدينا موقف واضح وهو وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات إلى غزة».