«منتدى شباب العالم» يطلق مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع

انطلاقا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، أعلنت إدارة المنتدى إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، ودعت كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا، للمشاركة بالمبادرة.

وتأتي المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم

يأتي ذلك في إطار حرص منتدى شباب العالم على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيماناً منه بأن للسلام أن ينال استحقاقه وأن للحرب أن تضع أوزارها.

وتدمج مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، إضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

التسجيل للمشاركة والحضور عبر الرابط التالي: https://register.wyfegypt.com