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وليد فواز بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2024

كتب:

بسمة شطا
10:28 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
وليد فواز

وليد فواز

نجاح كبير يشهده الفنان وليد فواز، خلال هذه الفترة، بعد نجاحه مؤخرًا من خلال شخصية عبدالغني ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة، ويكلل هذا النجاح بالمشاركة بأكثر من عمل في السباق الرمضاني لعام 2024.

وليد فواز في مسلسل ألف ليلة وليلة

ويظهر الفنان وليد فواز بوجهين مختلفين تماما في رمضان 2024، فيشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة بجانب عددٍ كبيرٍ من الفنانين، وهم ياسر جلال ونور وأحمد بدير وشيري عادل، وياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين وهو إخراج إسلام خيري، ويجسد خلال الأحداث شخصية شقيق ياسر جلال.

مسلسل حق عرب

كما يظهر بوجه مختلف تمامًا من خلال مسلسل حق عرب الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، ورياض الخولي، وميرهان حسين، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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بقلم بسمة شطا