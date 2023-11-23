وليد فواز يوجه نصيحة للسيدات: علامات احذريها حتى لا تتزوجي «عبدالغني»

بعد ردود الأفعال الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققه الفنان وليد فواز في مسلسل «صوت وصورة» من خلال شخصية «عبد الغني» التي قدمها ضمن أحداث المسلسل، وجه «فواز» نصيحة للسيدات كي لا يقعن في حب رجل بنفس مواصفات الشخصية التي قدمها في المسلسل.

وقال فواز خلال ندوة تكريمه في جريدة «الوطن»: «هناك عدد من علامات الخطر التي يجب وقتها أن تهرب المرأة عندما تجدها في رجل، أولا عندما يدعي أنه نسى المحفظة، ويتعمد أن يجعلها تدفع في وجوده، العلامة الثانية هي الغيرة المطلقة فهو تعكس أنه شخص غير واثق في نفسه، ولكن أيضا الغيرة مطلوبة لأنه لم يغير فالأمر يعني أنه لا يحبها».

وليد فواز: المرأة هي نعمة من الله.. وباب قلبي مفتوح

وأكد وليد فواز عن تقديره الشديد للمرأة، «المرأة هي أمي وشقيقتي وزوجتي المستقبلية، وهي نعمة من الله حتى يستطيع الرجال العيش على كوكب الأرض البائس».

وعن مواصفات فتاة أحلامه، أوضح: «لا أريد سوى أن تتقي الله في، أنا لست في علاقة حاليا ولكن الباب مفتوح».