وليد فواز يكشف سر زيادة وزنه قبل تصوير مسلسل «صوت وصورة»

انتقد الجمهور شخصية «عبد الغني»، التي جسدها الفنان وليد فواز، ضمن أحداث مسلسل «صوت وصورة»، بسبب عدم تغيير ملابسه سوى مرات قليلة، وزيادة وزنه بشكلٍ ملحوظ على مدار الـ30 حلقة من عرض المسلسل.

وليد فواز يتحدث عن اختيار ملابسه في صوت وصورة

وعن اختيار ملابسه، قال وليد فواز لـ«الوطن»: «زميلتي ودفعتي في معهد فنون مسرحية المهندسة عبير بدراوي، هي اللي صممت الملابس بالتنسيق مع وجهة نظر المخرج وخياله عن الشخصية».

وليد فواز يكشف سبب زيادة وزنه

وعن زيادة وزنه بشكل ملحوظ فيه، أوضح «فواز» السبب قائلًا: «حاولت زيادة وزني لأني وجدت أنّ عبد الغني هو ابن طبقة متوسطة الذي يبحث عن قوت يومه وإعالة أسرته، لا يمتلك رفاهية أن يمارس رياضة، أو يتناول طعاما صحيا».

معلومات عن مسلسل صوت وصورة

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، ويتكون من 30 حلقة.

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