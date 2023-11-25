عاجل.. انتهاء مشوار لاعب الأهلي لنهاية الموسم بسبب الإصابة

انتهى مشوار محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الموسم الجاري مع الفريق الأحمر وذلك بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويغيب محمد الضاوي كريستو فترة لن تقل عن شهر أي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم يرحل اللاعب في الميركاتو الشتوي الذي يبدأ مع بداية شهر يناير، نظرًا لرغبة الجهاز الفني في خروج اللاعب معارًا لمدة 6 شهور، وهو ما يعني انتهاء مشوار كريستو مع الأهلي حتى نهاية الموسم.

ودخلت 3 أندية في الدوري المصري مفاوضات قوية مع التونسي الدولي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال يناير المقبل، وعلى رأسها زد ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

واقترب كريستو من الانتقال إلى صفوف نادي موردن فيوتشر نظرًا لدخول الأهلي في صفقة تبادلية، إذ يرغب مسؤولو القلعة الحمراء في ضم عمر كمال عبدالواحد.

وخرج كريستو من قائمة الأهلي لمواجهة ميديانا الغاني اليوم بسبب إصابته في الركبة.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.