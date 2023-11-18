عصام السقا يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل «العودة»

حرص الفنان عصام السقا، على الترويج لمسلسله الجديد «العودة»، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، على رأسهم شريف سلامة وذلك من خلال منشور عبر صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل شخصية عصام السقا في مسلسل «العودة»

وشارك الفنان عصام السقا جمهوره بصورة «البوستر» الخاص به من مسلسل العودة، وكذلك البوستر الرسمي، وعلق عليه قائلا: «ميزعلش من الأصول غير اللي مترباش عليها، مسلسل العودة يوم 26 على dmc وwatchit وviu».

وكشف الفنان عصام السقا عن اسم الشخصية التى يقدمها خلال أحداث المسلسل، قائلا: «العمدة حسن اليماني توكلنا على الله».

مشاركة عدد كبير من الفنانين في مسلسل العودة

يذكر أن مسلسل العودة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم شريف سلامة وتارا عماد وبسنت شوقي، وعصام السقا وسارة نور وأحمد والي ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين.