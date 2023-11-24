تفاصيل شخصيات مسلسل «العودة» لشريف سلامة قبل عرضه

يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق مسلسل «العودة» بطولة الفنان شريف سلامة، الذي يُسجل أول تجربة له في الدراما الصعيدية، حيث سيُعرض اعتبارًا من يوم 26 نوفمبر الجاري، على شاشة دي إم سي.

ومسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل «العودة»، قبل عرضه، وهي كالتالي:-

- شريف سلامة

يُجسد شخصية «آدم سلطان عوض الله»، محامي يعود من القاهرة إلى الأقصر، بعد غياب سنوات بحثًا عن شقيقه المختفي في ظروف غامضة، وخلال رحله بحثه يكتشف أن سبب اختفاء شقيقه هو منجم ذهب.

- تارا عماد

تؤدي دور «كيان سليم الحارث» طبيبة بيطرية ترفض الزاوج بعد انتهاء قصة حبها لأدم، وحينما يعود إلى الأقصر يكتشف أدم أنها تعرف الكثير عن سر اختفاء شقيقه.

- عصام السقا

«حسن اليماني» عمدة القرية الذي يتولى المنصب بعد وفاة أبيه، وصديق أدم القديم ويساعده في البحث عن يحيى كما أنه على علاقة حب بطليقة يحيى.

- حمزة العيلي

يُجسد دور «هاشم سليم الحارث»، مالك للعديد من الأراضي ويعمل في التنقيب عن الذهب وهو شقيق كيان وصديق أدم، له علاقة باختفاء يحيى.

- محمد رضوان

«صادق» صاحب مطعم في الأقصر، وهو خال هاشم وكيان، وصديق لوالد أدم ويساعده في البحث عن شقيقه يحيى.

- وليد فواز

«فهيم عبدالحميد الويشي»، صيدلي يترك الصيدلة ويعمل مع أبيه، كما أنه غريم أدم في حبه لكيان، ويسعى للزواج منها وله عداوة قديمة مع يحيى شقيق أدم.