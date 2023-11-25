مطار شرم الشيخ يجتاز مراجعة الجهة المانحة SGS للحصول على شهادة الأيزو

نجح مطار شرم الشيخ الدولي في اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات.

منصور: حصول المطار على هذا الاجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر

وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إلى أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الاجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الالتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر في مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال إتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل إستغلالها.

أحمد منصور: مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة

جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.